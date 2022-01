Rinviata la partita tra Team Altamura e Casarano

Per numerosi casi Covid nella squadra salentina

Domenica riprende il campionato di serie D ma la Team Altamura non scenderà in campo. La partita in programma contro il Casarano, allo stadio D'Angelo, alle ore 15.00, è rinviata perché 8 casi di positività al Covid sono stati rilevati nel gruppo squadra del Casarano.Un'altra domenica senza calcio. Saranno gli organi sportivi a calendarizzare la data di recupero.