Calcio a 5

Prova di forza della Soccer Altamura: 9-1 al Rutigliano

Larga vittoria casalinga

Altamura - domenica 15 febbraio 2026 11.51
Una prova di forza, carattere e qualità nella dodicesima giornata di campionato, la Soccer Altamura domina davanti al proprio pubblico e travolge l'Azetium Rutigliano con un netto 9-1, al termine di una gara mai realmente in discussione. Sin dai primi minuti, i biancorossi impongono ritmo, intensità e precisione sotto porta, mettendo in chiaro le proprie intenzioni e costruendo un successo che consolida ambizioni e morale.

Pronti via e dopo due minuti Soccer Altamura in vantaggio: Pestrichella ruba palla ad un avversario, scambia con Santacroce e da pochi passi batte mette in rete la palla del vantaggio biancorosso. Al 9' ancora Pestrichella protagonista, riceve palla sulla trequarti avversaria, si gira lasciando sul posto il suo avversario e conclude l'azione con un diagonale perfetto che vale il 2-0 e la sua personale doppietta. Con il doppio vantaggio in tasca la squadra altamurana amministra bene e si rende sempre pericolosa ma il risultato non cambia fino all'ultimo minuto del primo tempo: uno due in velocità tra Pestrichella e Maiullari con quest'ultimo, che di sinistro, mette in rete la palla del 3-0.

Neanche il tempo di fischiare l'inizio del secondo tempo e Pestrichella, prima semina il panico sull'out di sinistra, poi serve a Lorusso Pasquale l'assist del 4-0. Pestrichella assoluto protagonista anche al settimo: ruba palla ad un avversario, si invola sulla fascia destra e serve Santacroce al centro, che insacca il gol del 5-0. Al 12' Santacroce colpisce il legno, ma sulla ribattuta arriva Forte, che ribadisce in rete il 6-0. La settima rete altamurana nasce da un' invenzione di Forte: pallonetto preciso per Santacroce, che aggancia a pochi passi da Rizzi e lo batte con un destro forte e preciso. Una distrazione difensiva costa il gol degli ospiti, che arriva con Romagno al 19' dopo una bella parata di Vitale su tiro di Spinelli. Vitale si spinge oltre la linea di centrocampo, cede la palla a Maiullari, filtrante per capitan Gramegna, che manda all'incrocio dei pali la palla del 8-1. A due minuti dalla fine, Pestrichella, ombre del partido senza alcun dubbio, serve il suo quarto assist di giornata a Gramegna Felice, che realizza la rete del definitivo 9-1.

Il triplice fischio consegna alla Soccer Altamura una vittoria larga, meritata e carica di significato. Oltre ai tre punti, i biancorossi portano a casa entusiasmo, fiducia e la consapevolezza di attraversare un momento estremamente positivo. Un'iniezione di morale preziosa in vista del prossimo impegno: martedì la squadra sarà di scena a Monte Sant'Angelo per la gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Puglia. Una sfida importante, alla quale la Soccer Altamura si presenterà forte del 9-1 appena conquistato e con la concreta speranza di continuare a sognare anche nella competizione regionale.

Soccer Altamura: Chironna, Dibenedetto, Pestrichella, Santacroce, Maiullari, Lorusso Pasquale, Vitale, Tancredi, Gramegna Michele, Forte, Lorusso Mario, Gramegna Felice. Allenatore: Grimaldi Rodolfo.
Azetium Rutigliano: Rizzi, Castriotta, Lacoppola, Diomede, Romagno, Pesce, Spinelli, Luisi, Petrosino, Andriani, Lauro. Allenatore: Belviso Roberto.
Arbitro: Nicolò De Nicolo di Molfetta
Reti: 2' pt Pestrichella (SA), 9' pt Pestrichella (SA), 30' pt Maiullari (SA), 1' st Lorusso Pasquale (SA), 7' st Santacroce (SA), 12' st Forte (SA), 15' st Santacroce (SA), 19' st Romagno (AR), 21' st Gramegna Michele (SA), 28' st Gramegna Felice (SA).
Falli: 0-1, 3-2.
Ammoniti: Vitale (SA), Forte (SA), Luisi (AR).
