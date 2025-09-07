Primo test amichevole per la Soccer Altamura

Si è conclusa la seconda settimana di preparazione per la Soccer Altamura, in vista dell'esordio nel campionato di serie A femminile di calcio a 5, in programma il 21 settembre. La squadra altamurana, agli ordini di mister Vincenzo Tassielli e del preparatore atletico Mauro Gadaleta, ha fatto un primo test del lavoro svolto in un'amichevole contro il CMB Futsal Team, squadra lucana che milita pure in serie A e che sarà una delle avversarie di campionato.La gara è terminata in pareggio. Per l'Altamura ha segnato la croata Matijevic. Il test è stato utile per le prime indicazioni sulla gestione del gioco, sugli schemi del possesso di palla e sulla condizione delle giocatrici.Nel frattempo tre calcettiste dell'Altamura sono state convocate in nazionale. Anthea Polloni, nuovo arrivo in casa Soccer per difendere la porta, è stata convocata dalla Nazionale italiana per un'amichevole internazionale, in preparazione al primo mondiale femminile di Futsal. Inoltre le polacche Kubaszek e Szostak sono state convocate dalla propria nazionale per un'amichevole contro il Portogallo. Saranno nuovamente disponibili per allenarsi dall'11 settembre.