Soccer Altamura
Soccer Altamura
Calcio a 5

Primo test amichevole per la Soccer Altamura

E tre giocatrici convocate nelle Nazionali

Altamura - domenica 7 settembre 2025
Si è conclusa la seconda settimana di preparazione per la Soccer Altamura, in vista dell'esordio nel campionato di serie A femminile di calcio a 5, in programma il 21 settembre. La squadra altamurana, agli ordini di mister Vincenzo Tassielli e del preparatore atletico Mauro Gadaleta, ha fatto un primo test del lavoro svolto in un'amichevole contro il CMB Futsal Team, squadra lucana che milita pure in serie A e che sarà una delle avversarie di campionato.

La gara è terminata in pareggio. Per l'Altamura ha segnato la croata Matijevic. Il test è stato utile per le prime indicazioni sulla gestione del gioco, sugli schemi del possesso di palla e sulla condizione delle giocatrici.

Nel frattempo tre calcettiste dell'Altamura sono state convocate in nazionale. Anthea Polloni, nuovo arrivo in casa Soccer per difendere la porta, è stata convocata dalla Nazionale italiana per un'amichevole internazionale, in preparazione al primo mondiale femminile di Futsal. Inoltre le polacche Kubaszek e Szostak sono state convocate dalla propria nazionale per un'amichevole contro il Portogallo. Saranno nuovamente disponibili per allenarsi dall'11 settembre.
  • Soccer Altamura
Altri contenuti a tema
Grande sport quest'anno ad Altamura, garantite le dirette televisive La città Grande sport quest'anno ad Altamura, garantite le dirette televisive Per seguire campionati di calcio, calcio a 5 e volley su Sky
Soccer Altamura: conto alla rovescia per la serie A Soccer Altamura: conto alla rovescia per la serie A E intanto arriva anche Coletto
Soccer Altamura: Colaianni rafforza area tecnica Soccer Altamura: Colaianni rafforza area tecnica Arriva anche il nuovo preparatore atletico Gadaleta
Soccer Altamura: Tassielli è il nuovo allenatore Soccer Altamura: Tassielli è il nuovo allenatore Per lui è un ritorno. Stavolta in serie A
Soccer Altamura scatenata sul mercato, nuovi arrivi e ritorni Soccer Altamura scatenata sul mercato, nuovi arrivi e ritorni Grandi manovre per la serie A
Soccer Altamura: campagna acquisti senza soste Soccer Altamura: campagna acquisti senza soste Arrivano anche la portiera Liliana Nicoletta, Antonella Sabatino e Angelica Cataldo
Soccer Altamura: colpo di mercato, arriva Vanessa Pereira Soccer Altamura: colpo di mercato, arriva Vanessa Pereira La nuova squadra prende forma, in biancorosso anche Pezzolla e Polloni
La croata Matijevic secondo acquisto della Soccer Altamura La croata Matijevic secondo acquisto della Soccer Altamura Per il campionato di serie A
Team Altamura a caccia della prima vittoria
6 settembre 2025 Team Altamura a caccia della prima vittoria
Seconda vittoria legale per studente con malattia rara
6 settembre 2025 Seconda vittoria legale per studente con malattia rara
Cocaina nascosta in garage, arrestato giovane altamurano
5 settembre 2025 Cocaina nascosta in garage, arrestato giovane altamurano
FAL: a breve riprende circolazione treni fra Altamura e Matera
5 settembre 2025 FAL: a breve riprende circolazione treni fra Altamura e Matera
Tappa ad Altamura della campagna per la prevenzione oculistica
5 settembre 2025 Tappa ad Altamura della campagna per la prevenzione oculistica
Parco dell'Alta Murgia: designato il nuovo presidente
4 settembre 2025 Parco dell'Alta Murgia: designato il nuovo presidente
"Mobile angel ", un orologio per la protezione delle donne
4 settembre 2025 "Mobile angel", un orologio per la protezione delle donne
Mercadante: una giornata omaggio per 230 anni dalla nascita
4 settembre 2025 Mercadante: una giornata omaggio per 230 anni dalla nascita
Diocesi: il calendario dei nuovi ingressi di parroci nelle parrocchie
3 settembre 2025 Diocesi: il calendario dei nuovi ingressi di parroci nelle parrocchie
Per la sicurezza dei bambini istituite le zone scolastiche pedonali
3 settembre 2025 Per la sicurezza dei bambini istituite le zone scolastiche pedonali
Trasporti: programmati i servizi scolastici
3 settembre 2025 Trasporti: programmati i servizi scolastici
Grande sport quest'anno ad Altamura, garantite le dirette televisive
2 settembre 2025 Grande sport quest'anno ad Altamura, garantite le dirette televisive
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.