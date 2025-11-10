Soccer Altamura
Primo stop della stagione per Soccer Altamura

In Coppa Puglia, sconfitta casalinga contro il Poggiorsini

Altamura - lunedì 10 novembre 2025 8.42
È arrivato il primo stop stagionale per la Soccer Altamura, che in Coppa Puglia deve cedere il passo al Poggiorsini C5 con il punteggio di 2-1. Una serata amara al PalaPiccinni, dove i biancorossi non sono riusciti a confermare l'imbattibilità mantenuta finora in campionato. La formazione altamurana, trascinata come sempre dal calore del proprio pubblico, ha provato a imporre il proprio gioco sin dai primi minuti, ma ha trovato di fronte un Poggiorsini compatto, ben messo in campo e bravo a sfruttare ogni minima disattenzione difensiva.

Gli altamurani tengono il pallino del gioco sin dai primi minuti di gioco ma gli ospiti riescono a chiudersi bene e permettono a Verrascina di parare senza patemi d'animo. Al 9' Antonicelli ruba palla a centrocampo, salta Tancredi sulla dove sinistra e, con Chironna in uscita bassa, mette la palla al centro, Forte si ritrova la palla tra i piedi e perde il contrasto con Genuario, che insacca da zero metri. La reazione Soccer Altamura c'è ma le conclusioni a rete importanti latitano; solo a due minuti da duplice fischio Forte, dalla destra, colpisce un clamoroso palo a Verrascina battuto, e il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti 1-0.

Dopo la pausa comincia una partita diversa: capitan Santacroce e compagni sempre nell'aera avversaria, Poggiorsini C5 rintanato a difendersi e il signor Cosmo Damiano Lovero che si erge a protagonista assoluto in negativo, vista la gestione a dir poco ridicola del secondo tempo. A metà ripresa Genuario, in contropiede, regala a Selvaggi l'assist perfetto e il Poggiorsini C5 si porta sul 2-0. Fischiato il doppio vantaggio, a Tancredi viene sventolato il secondo giallo e il conseguente rosso per un presunto fallo a centrocampo nell'azione del secondo gol ospite. Un minuto più tardi Forte viene atterrato con un brutto fallo da Scaltrito e il direttore di gara estrae altri due cartellini rossi: Soccer Altamura in tre, Poggiorsini in quattro. Ristabilita la parità numerica Gallo e Grimaldi provano a svoltare la gara con il power play ma due salvataggi sulla linea e altri due legni negano la rete agli altamurani. Tra gli ospiti viene espulso anche Genuario e al 30' Berloco segna la rete 2-1 con un diagonale preciso. I minuti di recupero sono solamente tre, altra perla del direttore di gara, viste le innumerevoli perdite di tempo, durante i quali il risultato non cambia.

Al fischio finale resta l'amarezza per una sconfitta che interrompe una striscia positiva importante, ma anche la consapevolezza di aver disputato una prova di carattere contro un avversario bravo, ma anche fortunato. Il percorso in Coppa Puglia si complica, ma è ancora tutto aperto: servirà mantenere alta la concentrazione e ritrovare subito la via del successo. L'obiettivo ora è rialzarsi già dal prossimo impegno, con la voglia di dimostrare che questa battuta d'arresto è soltanto un episodio in una stagione fin qui brillante.

SOCCER ALTAMURA – POGGIORSINI C5 1-2
Soccer Altamura: Chironna, Dibenedetto, Berloco, Santacroce, Maiullari, Lorusso P., Angelastri, Tancredi, Forte, Lorusso M., Picerno. Allenatori: Gallo Nicola e Grimaldi Rodolfo.
Poggiorsini C5: Verrascina, Antonicelli, Ariani, Conca, Foggetta, Genuario, Guastamacchia, Picerno, Raguso, Scaltrito, Selvaggi, stano. Allenatore: Foggetta Vincenzo.
Arbitro: Cosmo Damiano Lovero di Molfetta.
Reti: 9' pt Genuario (PO), 15' st Selvaggi (PO), 30' st Berloco (SA).
Falli: 1-2, 3-3.
Ammoniti: Tancredi (SA), Dibenedetto (SA), Picerno (PO).
Espulsi: Tancredi (SA), Forte (SA), Grimaldi (SA), Genuario (PO), Scaltrito (PO), Foggetta (PO).
