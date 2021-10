Primo punto per la Team Altamura che alla terza gara di campionato, in trasferta contro la Casertana, muove la classifica. Un pareggio, con qualche recriminazione per non aver portato a casa l'intera posta. Risultato finale: 1-1.La Team è apparsa più in palla rispetto alla gara interna persa contro la Fbc Gravina. E sono proprio i biancorossi a condurre le danze, tanto da andare in vantaggio al 22' con Baradji con un bel tiro angolato che colpisce il palo ed entra in rete. Nella ripresa a circa dieci minuti al termine il pareggio dei padroni di casa con Liccardi.C'è appena il tempo di rifiatare. Mercoledì si torna in campo, al D'Angelo, per fronteggiare il Lavello.