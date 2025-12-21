Poker di Pestrichella, Soccer Altamura torna a vincere

La Soccer Altamura ritrova il sorriso e torna alla vittoria nel momento giusto. In Coppa Puglia, la formazione murgiana espugna il campo del Dream Team Palo del Colle imponendosi con un pirotecnico 3-5 al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Protagonista assoluto dell'incontro è il pivot Pestrichella, autore di una straordinaria prestazione coronata da quattro reti che indirizzano il match in favore dei biancorossi.La Soccer Altamura parte a razzo, e dopo pochi istanti di gara, imbucata di Maiullari per Pestrichella, che si gira eludendo il suo diretto marcatore e batte Iusco con un tiro ravvicinato. Al secondo giro di lancette Maiullari e Pestrichella ancora protagonisti: il primo, dopo aver saltato una avversario sulla fascia destra, calcia dalla distanza, il secondo raccoglie la respinta corta di Iusco e insacca la rete del 2-0. Non c'è due senza tre, e su un calcio di punizione dal limite si presentano ancora i due altamurani: tocco di Maiullari per Pestrichella e palla che toglie la ragnatela all'incrocio dei pali sulla sinistra del malcapitato Iusco. Dopo gli otto minuti da incubo per i padroni di casa, e l'avvio che sembra un revival del cartone di Holly e Benji per la coppia Maiullari-Pestrichella, la Soccer Altamura gestisce con tranquillità la rabbiosa reazione biancoazzurra, e Chironna compie un paio di parate di ordinaria amministrazione. Al 22' lancio lungo dell'ex biancorosso Maino per De Bari, che tutto solo davanti a Chironna, accorcia le distanze con un diagonale basso. Nell'ultimo minuto di gara il solito Pestrichella, autentico mattatore dell'incontro, riceve palla da Chironna, salta il suo avversario e mette in rete la palla del 4-1 e il suo poker personale dopo trenta minuti di gioco.Sin dai primi istanti del secondo tempo, i padroni di casa provano la pressione alta ma gli altamurani riescono a gestire bene la situazione anche grazie ad un paio di parate decisive di Chironna. Mister Bufano prova a scardinare la difesa altamurana con il power play ma subisce, a metà secondo tempo, la rete del 5-1 da Chironna, che dalla sua porta segna la sua prima rete stagionale. Negli ultimi minuti succede di tutto: prima a Muzio viene sventolato il secondo cartellino giallo, ma il direttore di gara si dimentica di mostrargli anche il rosso, per poi espellerlo nel suo camerino. Poi pasticcio difensivo degli altamurani che permettono a Giovanniello di segnare la rete facilissima del 2-5, infine altra perla del direttore di gara che si inventa un fallo e manda Muzio, che avrebbe dovuto essere sotto la doccia, sul dischetto del tiro libero a trasformare la rete del definitivo 5-3.Un successo importante, che restituisce fiducia e consapevolezza alla Soccer Altamura, capace di reagire con carattere e qualità. La vittoria in Coppa Puglia rappresenta un'iniezione di morale, e il salto al secondo posto nella classifica del girone C. Adesso è tempo della sosta per le vacanze natalizie e, ci sarà tempo per mettere ulteriore benzina nelle gambe, per provare a recuperare qualche infortunato, e soprattutto per guardare al futuro con rinnovato entusiasmo.DREAM TEAM PALO DEL COLLE – SOCCER ALTAMURA 3-5Dream Team Palo del Colle: Iusco, Giovanniello, De Bari, Maino, Priore, Muzio, Pastoressa, Schiraldi, Mingolla, Borracci, palermo, Bitetti. Allenatore: Bufano Domenico.Soccer Altamura: Chironna, Dibenedetto, Tafuni, Berloco, Pestrichella, Santacroce, Giampietro, Maiullari, Gramegna M., Angelastri, Lorusso M., Picerno. Allenatore: Grimaldi Rodolfo.Arbitro: Nicolò De Nicolo di Molfetta.Reti: 1' pt Pestrichella (SA), 2' pt Pestrichella (SA), 8' pt Pestrichella (SA), 22' pt De Bari (DT), 30' pt Pestrichella (SA), 16' st Chironna (SA), 26' st Giovanniello (DT), 30' st Muzio (DT).Falli: 5-5, 5-6.Ammoniti: Muzio (DT), Bitetto (DT), Schiraldi (DT), De Bari (DT), Santacroce (SA), Dibenedetto (SA), Pestrichella (SA).Espulsi: Muzio (DT).