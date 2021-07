Pezzella nuovo allenatore della Team Altamura

Luigi Pezzella, classe 1980, ex calciatore (difensore) e l'anno scorso allenatore del Nola, è il nuovo allenatore della Team Altamura per la nuova stagione di serie D. Lo ha ufficializzato la società."Mister Luigi Pezzella - afferma la società - ha convinto i nostri dirigenti con la sua voglia e la sua determinazione. Un tecnico emergente ma con una grande esperienza da calciatore. Idee molto chiare sui principi di gioco con i moduli che posso cambiare in base agli interpreti in campo. La società era alla ricerca di un tecnico che avesse grandi ambizioni, in un anno particolare, ripartiamo per costruire, insieme al nuovo allenatore, una squadra degna del girone più attraente e difficile della Serie D".Nella sua carriera di calciatore, tutta campana, ha ottenuto ben sette promozioni. Da allenatore questa sarà la sua seconda esperienza alla guida tecnica di una squadra. La prima, sulla panchina del Nola (serie D, girone H), non è stata fortunata ed è terminata con largo anticipo con le dimissioni ad ottobre. La squadra poi è retrocessa anche se ora è in lizza per il ripescaggio. Prima del Nola, ha guidato le giovanili della Casertana.