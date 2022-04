Passo falso interno della Team Altamura

Domenica amara per la Team Altamura nella quintultima giornata del campionato di serie D, girone H. La squadra biancorossa ha perso in casa contro il Molfetta, per 2-3.Una gara tutta in salita per i padroni di casa. Due volte il Molfetta in rete nel primo tempo con Gjonaj e Panebianco. Nella ripresa il terzo gol di Kordic. Vana la rincorsa, nonostante i due gol con cui la Team, prima con Baradji e poi con Abreu, ha tentato la rimonta. Nei fatti, però, impossibile.Una sconfitta che riporta tensione perché la lotta per la salvezza si fa di nuovo molto combattuta. Le vittorie del Nola, del Brindisi (a Lavello), del Rotonda a Gravina e del Nola hanno di nuovo invischiato la Team Altamura nella mischia.Prossima gara il 4 maggio in trasferta contro la Nocerina, a sorpresa ieri sconfitta a Matino.