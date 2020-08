Nuovi arrivi e conferme, si muove il mercato della Team

Un mercato all'insegna della riconferma degli uomini migliori della scorsa stagione, con qualche innesto di qualità. Questa sembrerebbe essere la filosofia che sta muovendo la dirigenza della Team Altamura, impegnata ad allestire la rosa da mettere a disposizione di Mister De Candia per affrontare, senza grandi patemi d'animo e con qualche non nascosta ambizione, il campionato 2020- 2021 di serie D.Tra i nuovi arrivi, dopo Aperi e Pantano, si registra la firma dell'esperto centrale di difesa Nicola Lanzolla. Un giocatore grintoso, classe 1989, con diverse presenze anche tra i professionisti: a lui probabilmente mister De Candia affiderà le chiavi della difesa dei leoni altamurani.Tra le riconferme, invece, spicca quella, da tanti attesa, dell'attaccante Antonio Croce. Giunto ad Altamura nel mercato di gennaio, Croce ha saputo conquistare la tifoseria e la dirigenza biancorossa, mettendo a segno in sole 7 partite 5 gol e dimostrando in questo modo tutto il suo valore in fase realizzativa. "Una riconferma che ha il sapore di un nuovo acquisto"- hanno commentato dalla dirigenza, convinti che il 34enne attaccante foggiano rappresenti il valore aggiunto della prossima stagione agonistica.Con lui hanno deciso di fermarsi ancora nella città del Pane, anche il calciatore Ciro Lucchese, faro del centrocampo, che tanto bene ha fatto nella passata stagione, guadagnandosi la fiducia della società; e il giovane terzino sinistro Rocco Casiello, altamurano doc, che anche nella prossima stagione metterà a disposizione della causa della formazione biancorossa le proprie doti di corsa e le memorabili scorribande sulla fascia, ammirate nello scorso campionato.In ultimo, ma solo in ordine di tempo, ha deciso di restare ad Altamura per la terza stagione consecutiva un pilastro, ormai, della formazione biancorossa, dentro e fuori dal campo. Presterà ancora i propri servigi alla Team Altamura il centrocampista con il vizio del gol, Mirko Guadalupi: migliore realizzatore tra le fila della Team nella passata stagione con 9 reti all'attivo. Una garanzia di qualità e sostanza che torneranno utili all'allenatore della squadra biancorossa.Insomma, sta prendendo sempre più forma il progetto che sicuramente vedrà la Team lottare come un "Leone", (caratteristica che fa parte del Dna della società altamurana), nel prossimo campionato di serie D.