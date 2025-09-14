Soccer femminile serie A
Calcio a 5

Nuova stagione, nuove ambizioni: ecco la Soccer Altamura

Presentate le formazioni femminile e maschile, costruite per competere al meglio

Altamura - domenica 14 settembre 2025 13.16
Ieri sera, in Piazza Matteotti ad Altamura, l'ASD Soccer Altamura si è presentata alla città, pronta per una stagione che si spera possa portare grandi soddisfazioni. A condurre la serata Claudio Lorusso, speaker in varie manifestazioni internazionali di atletica leggera, come gli Europei dell'anno scorso.

A salire per primi sul palco sono stati i ragazzi della squadra maschile, accompagnati da tutto lo staff tecnico, che si preparano a disputare il campionato regionale di serie C2: l'obiettivo, dopo la delusione per la mancata promozione dopo lo spareggio contro il San Ferdinado C5, è quello di ritentare la scalata alla C1, con un roster che, in gran parte, ricalca quello della passata stagione, ma con alcuni innesti importanti che dovrebbero garantire alla squadra un ulteriore salto di qualità.

Non è mancata la presenza delle istituzioni, con l'assessore allo sport Antonio Petrara che ha ribadito la vicinanza dell'amministrazione comunale alle associazioni sportive: a parte i lavori che hanno restituito alla città il PalaBaldassarra, l'assessore ha annunciato che presto Altamura avrà un nuovo palazzetto che, novità assoluta nella nostra città, potrà accogliere anche gli atleti diversamente abili.

Dopo, è toccato alle ragazze: sono salite sul palco prima le giocatrici che, oltre a dare una mano alla prima squadra, saranno impegnate nel campionato nazionale Under 19, poi staff tecnico e dirigenziale, infine, le giocatrici della prima squadra che parteciperanno al primo storico campionato di Serie A Femminile. Sono intervenuti mister Vincenzo Tassielli e il capitano Corin Pasqual che ha promesso di portare con orgoglio in giro per l'Italia i colori della squadra e il nome di Altamura. A chiudere la serata, le parole del presidente Franco Dinardo e del suo vice Carlo Benedetto che hanno chiamato a raccolta tutti gli sportivi altamurani per essere anche loro protagonisti di una stagione che si preannuncia entusiasmante.

Intanto questo pomeriggio ci sarà una nuova occasione per vedere all'opera le calcettiste biancorosse che alle 17,00, al PalaPiccinni, ospiteranno la Nuova Pisticci Futsal, squadra neo promossa in serie B, per l'ultimo test prima dell'inizio del campionato, in programma domenica prossima con la trasferta a Molfetta.
Soccer maschile
  • Soccer Altamura
