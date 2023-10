Nè vinti né vincitori tra Fidelis Andria e Team Altamura

Né vinti né vincitori. Nello scontro di cartello della sesta giornata della serie D, girone H, finisce 1-1 con reti di Errico per l'Altamura nel primo tempo e pareggio di Strambelli su calcio di rigore nella ripresa."Nel primo tempo si doveva chiudere", ha commentato nel dopo partito il tecnico altamurano Giacomarro, recriminando per almeno due palle gol nitide, non concretizzate o sventate. Nel contempo l'allenatore della Team si è detto "contento perché abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, non posso rimproverare niente ai ragazzi".Traspare quindi un po' di recriminazione anche se si può dire che la gara sia stata in equilibrio, con un predominio di un tempo per parte (la Team nel primo, la Fidelis nel secondo). A rompere il ghiaccio, sul finire della prima frazione di gioco, è stato Errico con un colpo di testa su calcio d'angolo. La ripresa è stata decisamente nel segno dei padroni di casa, rientrati in campo molto più motivati, riuscendo a trovare il pareggio. Il rigore è nato su un'azione offensiva dell'Andria, in area di rigore si sono affrontati Errico e Scaringelli che è caduto. L'arbitro ha fischiato la massima punizione, perplessità degli altamurani che invece lo hanno valutato un normale episodio di gioco.L'Altamura resta al primo posto solitario. Tra le due "litiganti" s'inserisce di nuovo il Martina (vincente in trasferta contro la Palmese con un rocambolesco 3-4), ora ad un punto di distacco dalla capolista.