Mercato in uscita, due addii pesanti in casa Team Altamura

Conclusi due trasferimenti importanti dal punto di vista sportivo ed economico. Due cessioni importanti, ufficializzate nelle ultime ore, per quanto riguarda il Team Altamura, che segnano una fase significativa del calciomercato, terminato ieri sera. La società ha chiuso due operazioni in uscita che sembrano aver garantito un ritorno economico rilevante, frutto di trattative portate a termine nelle settimane che precedevano la fine del calciomercato. Cessioni che, però, non incidono sull'assetto della rosa della stagione 2025/2026 a disposizione di Mister Devis Mangia.La prima cessione riguarda il capitano Enrico Silletti, classe '97 originario di Santeramo in Colle e che ha costruito la propria carriera partendo dai campionati dilettantistici del Sud Italia, fino a imporsi negli ultimi due anni in Serie C con la maglia dell'Altamura. Un percorso di crescita culminato in 56 presenze complessive, arricchite da due reti e due assist, che lo hanno consacrato come uno dei centrali difensivi più solidi e interessanti della categoria. Come da comunicato ufficiale, la sua cessione è stata perfezionata al Padova, in Serie B: si lega al club biancoscudato con un contratto fino al 30 giugno 2029. Contestualmente, il centrale pugliese continuerà la stagione in corso in prestito proprio al club murgiano, dove resterà fino al 30 giugno 2026.La seconda ed ultima cessione riguarda invece il baby talento Chec Bebel Doumbia, classe 2007 originario del Burkina Faso arrivato da svincolato a novembre e che sin da subito ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere di Mister Mangia. La sua cessione, invece, è stata perfezionata al Genoa, in Serie A. Anch'egli, contestualmente, continuerà la stagione in corso in prestito al club biancorosso, dove resterà fino al 30 giugno 2026.Le cessioni di Silletti e Doumbia si inseriscono in un percorso più ampio portato avanti dal Team Altamura, sempre più orientato alla valorizzazione dei giovani e alla crescita sostenibile del progetto sportivo. Operazioni che certificano la qualità del lavoro svolto sul campo e fuori, capace di trasformare investimenti tecnici in opportunità concrete, rafforzando al tempo stesso la solidità economica del club. Una strategia che guarda al presente, ma soprattutto al futuro.