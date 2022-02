Lancio di pietre nel derby della Murgia, è polemica "social"

Strascichi polemici dopo gli episodi che hanno caratterizzato la parte finale del derby della Murgia di mercoledì. Il lancio di pietre contro la postazione giornalistica, ubicata proprio a ridosso del settore riservato alla tifoseria altamurana, è stato stigmatizzato dalle due società calcistiche, anche se con toni e modalità differenti.La Fbc Gravina ha, infatti, diramato un comunicato di condanna nei confronti di quelli che non si può definire tifosi, ma – scrivono dalla società gialloblu "facinorosi che nulla hanno a che fare con la parte sana della tifoseria altamurana". "Questi episodi di violenza sono estranei ai valori dello sport in cui crediamo e dei quali siamo da sempre portatori" -hanno ribadito i gialloblu.Differente l'approccio della società biancorossa. Anche la Team si è dissociata dall'azione di un gruppo di "facinorosi" ma ha polemizzato contro la Fbc definendo l'episodio avvenuto allo stadio Vicino come la solita "commedia gravinese". La società altamurana, infatti, ha riferito che l'azione posta in essere dai tifosi è stata frutto di una reazione al lancio di acqua e bottigliette provenienti dal box che ospita i giornalisti."Team Altamura condanna ogni tipo di violenza sia da parte di tifosi che di dirigenti, ma lo fa sia per una sponda che per l'altra della Murgia" – scrivono i biancorossi, evidenziando quindi delle responsabilità attribuibili anche ai gravinesi. Ma il lungo post che la società altamurana ha pubblicato sulla propria pagina social, ha anche colto l'occasione per biasimare la società calcistica gravinese per la pessima organizzazione dimostrata e per la situazione dello stadio Vicino. Dalle condizioni del campo, all'impianto di illuminazione, che nel corso dell'incontro ha "steccato", portando ad una interruzione di circa mezz'ora tra il primo e il secondo tempo, fino ad arrivare agli "spalti sgretolati ed oggetti contundenti sparsi per tutta la tribuna, pane per i denti per violenti da ambo le parti" - dicono dalla Asd biancorossa, che provocatoriamente chiede alla Fbc di emettere un comunicato di scuse alla società e alla tifoseria altamurana.Una polemica che si è allargata ovviamente al popolo social delle due cittadine, che in queste ore continuano a lanciare accuse reciproche di responsabilità, che nulla hanno a che fare con l'evento sportivo.Anche questa volta si auspica che torni presto il buon senso da parte di tutti.(notizia in fase di aggiornamento)