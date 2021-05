La Team superata in casa dall’Andria

Team Altamura- Fidelis Andria 0-2Una battuta d'arresto che, di fatto, allontana quasi definitivamente la corsa della Team Altamura ai posti disponibili per i playoff. Nonostante una partita ben giocata, soprattutto nel primo tempo, i leoni biancorossi escono sconfitti dal match contro una delle formazioni più quotate del campionato. L'Andria fa suo l'incontro grazie alle reti realizzate nella ripresa da Manzo e Acosta. Un risultato che proietta gli andriesi in terza posizione con 51 punti. Per i biancorossi, invece, si allontana sempre più l'ultima piazza disponibile per i playoff, adesso occupata dal Casarano con 49 punti, a ben sei lunghezze dagli altamurani.Adesso i ragazzi di mister Monticciolo sono attesi dalla difficile trasferta allo "Iacovone" di Taranto dove domenica prossima faranno visita alla capolista.