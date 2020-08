La Team si prepara ad una stagione da protagonista

Prende sempre più forma la squadra messa a disposizione di Mister De Candia per affrontare il campionato 2020-2021 di serie D. Una rosa che, a mano a mano che si compone, fa emergere tutte le ambizioni nella società altamurana, determinata a voler svolgere un ruolo da protagonista nel girone H della serie D.La Team, infatti, si è assicurata giocatori di valore assoluto come il portiere che nella passata stagione ha difeso i pali del Bitonto, neo promossa tra i professionisti. Giacinto Zinfollino, infatti, sarà il nuovo portiere della formazione biancorossa. Insieme al giovane, ma affidabile estremo difensore, negli ultimi giorni si sono aggiunti altri tre importanti iinserimenti, come nel caso della punta centrale Emanuele Tedesco, che con i suoi gol è stato uno degli artefici della promozione in serie C del Picerno nel campionato 2018-2019. Ultimo arrivo di prestigio quello del centrocampista argentino Carlos Biason. L'esperto centrale di centrocampo vanta al suo attivo numerosi campionati tra i professionisti. Un giocatore affidabile che nella passata stagione è stato uno dei trascinatori e assoluto protagonista della vittoria del campionato di serie D da parte del Bitonto.Altro innesto di valore, il ritorno alla Team del difensore centrale Salvatore Cannito. Il trentenne calciatore, originario di Grumo Appula, dopo un paio d'anni trascorsi lontano dal "D'Angelo" torna a vestire la maglia biancorossa, sposando la causa della formazione altamurana. Insomma, in casa biancorossa si pensa in grande e la composizione della rosa per la prossima stagione conferma la volontà della società di voler assicurare ai propri tifosi una stagione densa di soddisfazioni.