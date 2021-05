La Team Sconfitta a Fasano

Fasano- Team Altamura 3-2Trasferta amara per la Team Altamura che esce sconfitta dallo stadio Vito Curlo di Fasano. I ragazzi di Mister Monticciolo, nonostante una gara volitiva, non sono riusciti a portare a casa punti utili a risalire la classifica per raggiungere la zona play off che adesso dista cinque punti. E pensare che i murgiani erano passati in vantaggio nel primo tempo con un gol di Casiello. Ma il risultato è stato ribaltato nel secondo tempo con il Fasano che è riuscito ad andare a segno per due volte Dellino, facendo sua la partita con una rete realizzata da Dambros. Alla Team non è bastata la seconda marcatura con Spano.Adesso i leoni sono attesi al difficile incontro tra le mura amiche del D'Angelo con la Fidelis Andria, quarta forza del campionato e serie candidata alla promozione in lega Pro.