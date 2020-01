La Team pareggia a Francavilla

RISULTATO FINALEFrancavilla - Team Altamura 2-2Due volte in svantaggio, la Team Altamura pareggia due volte con Croce. Torna con un punto la squadra biancorossa dalla trasferta lucana. Sei punti in quattro partite. La classifica si muove, seppur a passi piccoli. Nel finale annullato un gol a Croce e non mancano le recriminazioni.CRONACA PRE-PARTITADopo la vittoria rinfrancante e convincente, con il 4-0 rifilato tra le mura amiche al fanalino di coda Agropoli, la Team si proietta alla gara di oggi.La vittoria non avrà sicuramente risolto tutti i problemi in casa Team, ma è stata certamente un'iniezione di fiducia per bomber Guadalupi e compagni, che adesso si approcciano alla partita con un po' di ossigeno in più. I 25 punti, in una classifica così corta che vede la zona playout a soli 3 lunghezze, non sono un bottino rassicurante. La situazione di classifica, infatti, non è ancora delle migliori e l'obiettivo è quello di dare continuità ai risultati, cosa che in questa stagione è riuscita poche volte alla squadra di mister Monticcioli.Occasione che si presenta a Francavilla, che con 17 punti staziona alla penultima posizione della classifica del girone H della serie D. I lucani vengono da due pareggi a reti inviolate contro Sorrento e Gelbison, ma non riescono a portare a casa i tre punti dalla 13esima giornata, quando riuscirono nell'impresa di violare il campo della blasonata Brindisi. Una partita sulla carta facile per i giocatori della squadra altamurana, che non dovranno però commettere l'errore di sottovalutare l'avversario, per non incorrere in spiacevoli sorprese.Calcio d'inizio alle ore 14,30.