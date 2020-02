La Team ko in trasferta contro la Nocerina

RISULTATO FINALENocerina - Team Altamura 1-0Una rete di Liurni condanna la Team Altamura alla sconfitta, in una gara poco emozionante.PRE-PARTITADopo la rinfrancante vittoria casalinga contro il Taranto, una delle squadre più quotate del campionato, la Team Altamura scende in campo a Nocera Inferiore per l'incontro che la vedrà opposta alla Nocerina. Una squadra che non naviga in buone acque. I campani non riescono a vincere dalla quindicesima giornata, avendo totalizzato solo cinque punti nelle ultime nove uscite stagionali. I rossoneri con 23 punti all'attivo sono solo a due punti dalla zona retrocessione e si presentano all'incontro con la formazione altamurana come seconda peggior difesa del campionato con 43 reti subite.Un incontro che però non deve essere sottovalutato dai ragazzi di mister Monticciolo, che dovranno guardarsi dalla fame di punti della squadra di casa che tra le mura amiche del Comunale "San Francesco D'Assisi" proverà a risalire la china.Bisogna, dunque, che i giocatori biancorossi mettano in campo determinazione e concentrazione per tornare dalla trasferta campana con un risultato positivo. Anche perché i 31 punti in classifica non rappresentano un bottino che può lasciare tranquilli, con le dirette avversarie in corsa per non arrivare alla zona playout, a sole cinque lunghezze di distanza.Una partita da giocare con la massima attenzione, sperando che le altre squadre non riescano a fare risultato.Allo stadio "San Francesco D'Assisi" di Nocera Inferiore calcio d'inizio alle 14,30.