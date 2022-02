La Team ferma il Cerignola capolista

Con un rigore realizzato da Molinaro nei minuti finali di recupero, la Team Altamura ha conquistato un ottimo pareggio contro il Cerignola capolista di cui ha in parte fermato il ruolino di marcia. I biancorossi, in svantaggio dal primo tempo per il gol di Malcore al 23', hanno recuperato la gara proprio nel finale. Una coda di gara davvero infiammata.La Team ha avuto il merito di credere fino in fondo e muove ancora la classifica. Tutto serve, anche un punto alla volta, soprattutto se si ha di fronte una squadra come il Cerignola (oggi raggiunto in testa alla classifica dal Bitonto).In classifica, nella lotta per evitare i play-off, ci sono ben otto squadre in una forbice di quattro punti. La Team ha due gare da recuperare (con Nardò e Casarano) ma anche le altre contendenti hanno dei recuperi da effettuare.(notizia in aggiornamento)