La Team Altamura si rilancia in casa con una vittoria meritata contro il Brindisi (2-0). In rete Croce e Lorenzo. Tre punti con cui viene subito dimenticato il ko di Casarano di sette giorni fa.Un successo con altre occasioni non sfruttate, compresa un terzo gol negato dalla traversa. Molto convincente il primo tempo, nella ripresa i padroni di casa si sono limitati soprattutto ad amministrare il gioco. Il Brindisi non è mai stato in grado di impensierire la squadra di Monticciolo.L'Altamura può dirsi soddisfatta e proiettarsi verso la sfida murgiana di mercoledì a Gravina.