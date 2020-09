La Team Altamura prende forma

Dopo il terzo successo di fila (netto successo per 4-1 sul Mola), in tre uscite di questa fase precampionato, l'organico della Team Altamura va completandosi con l'innesto di giovani di belle speranze. Tre nuovi calciatori, infatti, nelle ultime ore, sono stati aggregati alla formazione che si prepara al campionato di serie D, 2020-2021. Si tratta Aboubacar Langone, Alessandro Avantaggiato e Antonio Lorenzo.Langone, classe 2000, nonostante la giovane età, si è già messo in bella mostra con la maglia del Picerno con il quale ha conquistato la promozione in serie C. Nella passata stagione, dopo un inizio tra i professionisti, Langone è stato dirottato alla fidelis Andria, dove il duttile centrocampista, capace di ricoprire diversi ruoli, si è ben disimpegnato. Adesso il forte giocatore della Costa d'Avorio ha sposato il progetto della Team Altamura, dimostrando tutto il suo valore nelle prime uscite stagionali.Nella stagione 2020-2021 farà parte della formazione biancorossa anche l'esterno d'attacco Alessandro Avantaggiato. Il 20enne calciatore originario di Lecce, città dove è cresciuto calcisticamente, rappresenterà una importante pedina per mister De Candia, potendo giocare sia a destra che a sinistra. Il calciatore nell'ultima stagione, dopo essersi messo in mostra nel Nardò, si è trasferito nel mercato di riparazione al Taranto. Ad Altamura già nelle prime uscite a dimostrato tutto il suo talento. Così come il giovanissimo Antonio Lorenzo, attaccante classe 2001. Un'attaccante di razza, capace di mettere a segno 16 reti nella passata stagione dove ha giocato nello Scorrano, squadra che milita nella promozione pugliese. Una promessa del calcio, piacevole sorpresa di questo precampionato, che ha già fatto vedere di che pasta è fatto. Il giovane veloce attaccante 19enne, infatti, nelle prime amichevoli stagionali ha già messo in mostra le sue doti di realizzatore, andando a segno per ben tre volte.Insomma, per la Team Altamura le premesse per una stagione da protagonisti ci sono tutte, con la squadra che ha dimostrato di essere competitiva e di poter far divertire i propri tifosi.