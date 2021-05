La Team Altamura non va oltre il pari

Un altro pareggio. Ormai la Team Altamura ha fatto l'abitudine. Se da una parte significa che è una squadra mai doma o poco fortunata a seconda delle circostanze, dall'altra questo ruolino di marcia è un passo lento per i play-off.Quella di ieri allo stadio D'Angelo contro il Nardò, è un altro pareggio che lascia l'amaro in bocca. E' finita 1-1. I biancorossi sono stati sicuramente più pericolosi e con maggiore propensione offensiva ma nel primo tempo sono addirittura andati sotto, chiudendo la frazione di gara in svantaggio per la rete dei neretini. Nella ripresa è stato Bozzi, al 39', a concretizzare la spinta in attacco. Alla fine è un punto preso quasi per i capelli ma certamente meritato e probabilmente c'è pure da recriminare per l'andamento complessivo della gara.Mercoledì, di nuovo al D'Angelo, è prevista l'ultima delle partite da recuperare contro la Puteolana. Non si giocò per i casi Covid in casa biancorossa. Stavolta la partita potrebbe essere nuovamente rinviata per i casa Covid nella squadra campana. Cause di forza maggiore che hanno provocato il rinvio della gara della Puteolana contro il Picerno. Sulla carta per la Team è un incontro in cui non bisogna sbagliare per raccogliere tre punti, contro l'ultima della classifica.