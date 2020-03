La serie D fermata dall'emergenza nazionale

Il pericolo contagio da coronavirus ferma il campionato di serie D girone H. La 27esima giornata di campionato, in programma domenica 8 marzo, infatti, è stata rinviata su decisione della Federazione Italiana Giuoco Calcio- Lega Dilettanti. Tra le gare rimandate anche l'incontro previsto allo stadio "Domenico Monterisi" di Cerignola tra Audace e Team Altamura.In un comunicato a firma del suo presidente Cosimo Sibilia, la lega dilettanti a disposto che per ottemperare a quanto richiesto dal Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, datato 4 marzo 2020, in materia di prevenzione e contrasto del propagarsi del contagio da Covid-19, si è ritenuto opportuno sospendere tutte le partite dei gironi A, E, G, H, I, della serie D in programma domenica.Il decreto, infatti, impone che per il regolare svolgimento delle manifestazione sportive è necessario che le società sportive provvedano con il proprio personale medico ad effettuare tutti i controlli necessari a garantire la riduzione del rischio di contagio dal covid-19 per atleti, tecnici, dirigenti e tutti gli accompagnatori.Una prescrizione che, alla luce della necessità di avere a disposizione particolari tempi tecnici per l'esecuzione dei controlli e vista l'esiguità dei tempi a disposizione dovuta all'imminenza delle gare in programma domenica, ha costretto la federazione al rinvio delle partite di campionato della serie D girone H, tra le quali anche quella dello stadio "Monterisi" tra Audace Cerignola e Team Altamura.