La Team Altamura ferma il Barletta

Finisce in pari la gara della 13^ giornata tra Team Altamura e il Barletta: 0-0. I biancorossi fermano la capolista che dopo questi 90 minuti diventa "ex" perché c'è il sorpasso della Cavese in testa alla classifica.La squadra di Ginestra, come sempre, ha costruito molto gioco ma il Barletta si è difeso bene. Altamura migliore nella ripresa ma non è riuscita a sfondare.