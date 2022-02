La Team Altamura fa tris

Nella terza giornata di ritorno del campionato di serie D, girone H, la Team Altamura ha superato in casa la Casertana. Risultato finale: 3-1. Tre punti che fanno fare passi avanti nella lotta per allontanarsi dalla zona play-out.Le reti di Russotto nel primo tempo per l'iniziale vantaggio; dopo un autogol di Spina, Tedesco su calcio di rigore ha riportato la Team in vantaggio (2-1). Quindi Molinaro per il definitivo 3-1, abile a mettere in rete approfittando di un'azione confusa nell'area piccola della Casertana.La Casertana ha concluso la gara in 9.(seguono altre notizie)