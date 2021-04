La Team Altamura fa suo il derby della Murgia

Team Altamura- FBC Gravina= 1-0Una volitiva Team Altamura supera di misura la Fbc Gravina e si aggiudica il derby della Murgia. Ai biancorossi è bastata una rete messa a segno al 31esimo del primo tempo da Russo sugli sviluppi di un calcio d'angolo.Tre punti d'oro per i ragazzi di mister Monticciolo che con questa vittoria salgono a quota 38 punti in classifica, attestandosi al settimo posto, ma con ben quattro partite da recuperare, che potrebbero proiettare la formazione altamurana tra le primissime della classe. Sull'altra sponda invece, nemmeno il cambio della guida tecnico ha portato bene ai gialloblu gravinesi che rimangono sempre ultimi in classifica.