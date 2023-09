La Team Altamura concede il bis

Seconda vittoria di fila in campionato per la Team Altamura (serie D, girone H). La squadra di Giacomarro rifila un tris al Manfredonia, in trasferta. La gara si è giocata a porte chiuse. Risultato finale: 1-3 (fine primo tempo 1-2).Padroni di casa in vantaggio con Babaj dopo solo sei minuti. Al 20' la Team raggiunge il pareggio con un calcio di rigore realizzato da Loiodice. Tiro dal dischetto concesso dall'arbitro alla squadra biancorossa per fallo in area su D'Angelo. Proteste della formazione di casa per il rigore fischiato contro. Loiodice segna con tiro angolato.Con il pari ritrovato, la Team ha dato una marcia in più al proprio gioco riuscendo a passare in vantaggio con Lattanzio, abilmente servito nell'area piccola da Maccioni. Si va al riposo con l'Altamura in vantaggio.Nella ripresa forcing dei padroni di casa ma la Team non si scompone. Sul finire della gara qualche brivido al 90', con gol annullato a Cesario del Manfredonia. Cinque minuti dopo, sul finire del recupero, Bolognese mette a segno il terzo gol altamurano.In classifica Altamura a punteggio pieno con due vittorie, dopo quella di sette giorni fa in casa contro il Gelbison.A fine gara Mister Giacomarro si è detto soddisfatto del risultato e della prestazione. "Nel secondo tempo abbiamo sofferto - ha detto - ma è una vittoria meritata, anche perché il nostro portiere non ha fatto grandi interventi".