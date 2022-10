La Team Altamura cala il poker in trasferta

Con le doppiette di Sosa e Molinaro, che si sono alternati ad andare in rete nella ripresa, la Team Altamura conquista un'importante vittoria sul campo del Francavilla. Risultato finale: 1-4.Sono stati i padroni di casa, alla mezz'ora, a passare in vantaggio con l'under Esposito. Veemente la ripresa della squadra di Ginestra dopo l'intervallo. Pareggio raggiunto con un calcio di rigore. Poi la goleada. Soddisfatto il tecnico Ginestra che, dopo le prima quattro gare, aveva chiesto maggiore concretezza nel chiudere le partite in cui c'è il predominio del gioco.Società, squadra e allenatore hanno dedicato la vittoria al direttore sportivo Max Martelli, colpito da un lutto in famiglia.Sugli altri campi: