Team Altamura - Nardò 2-3 (0-1 alla fine del primo tempo)Nel recupero della prima giornata del girone di ritorno, che fu rinviata per casi Covid, la Team Altamura cade in casa contro il Nardò. Un brutto passo falso nella lotta per la salvezza, contro una diretta concorrente.Un risultato e una prestazione che lasciano l'amaro in bocca. La rimonta è arrivata troppo tardi. Le reti altamurane sono state firmate da Abreu e Molinaro in rovesciata, nel finale. La Team è riuscita solo a ridurre il divario, dopo essersi trovata sotto di tre reti.Stanchezza nelle gambe per il tour de force delle ultime due settimane, con quattro gare, e la quinta domenica contro il Bitonto, seconda in classifica ma in difficoltà, tanto da cambiare allenatore proprio ieri (Alessandro Potenza è subentrato a Claudio De Luca). Ma a parte la condizione fisica la prestazione della squadra non ha convinto, era apparsa più combattiva domenica contro il forte Francavilla nella trasferta lucana. Una sconfitta che brucia.(notizia in aggiornamento)