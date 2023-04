La Team Altamura aggancia la zona play-off

Terzultima giornata del campionato di serie D, girone H. La Team Altamura, come da pronostico molto favorevole, vince a Pozzuoli contro i padroni di casa della Puteolana condannando la squadra napoletana alla retrocessione che era solo una questione di aritmetica.Risultato finale: Puteolana - Team Altamura 0-3.Per l'Altamura in rete Croce, Molinaro e Sosa.L'Altamura acciuffa il Casarano che oggi ha pareggiato a Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator. Per la Team è la seconda vittoria consecutiva dopo quella di domenica con il Fasano (doppietta di Croce).Divieto trasfertaPer i noti incidenti del 2 aprile, nel pre-partita di Team Altamura - Fc Matera, la squadra biancorossa non aveva i propri tifosi al seguito a Pozzuoli. Con ordinanza della Prefettura di Napoli è stata disposta la chiusura del settore ospiti. Ed è quindi la terza gara che non vede la partecipazione della tifoseria biancorossa, circostanza probabilmente destinata a ripetersi sino alla fine della stagione. Lo stesso vale per la tifoseria del Matera. Oggi la gara contro il Barletta allo stadio comunale XXI Settembre - Franco Salerno (finita 1-1) si è disputata a porte chiuse, allo stesso modo in cui come domenica scorsa si era giocata Altamura-Fasano. Il Matera aveva fatto ricorso al Tar ma non è stato accolto.