La Team Altamura a Gravina per il derby della Murgia

Sarà il derby della Murgia a segnare il ritorno in campo della Team Altamura dopo più di un mese di stop dalle competizioni ufficiali dovuto alle festività natalizie e al rinvio delle prime due gare del nuovo anno a causa del covid. I leoni biancorossi, infatti, sono attesi dalla difficile trasferta sul campo dei cugini-rivali della Fbc Gravina. La formazione gialloblu è una delle rivelazioni di questo scorcio di stagione, che con i suoi 33 punti all'attivo si trova in quinta posizione in piena corsa playoff.Dal canto suo la formazione di mister Dibenedetto arriva all'appuntamento dello stadio Vicino di Gravina in una situazione di classifica non delle migliori. Con 21 punti i biancorossi si trovano a ridosso della zona play out, sia pure con due incontri da recuperare. Importante dunque riuscire a far punti per smuovere la classifica in un match sempre ricco di fascino ed incertezze come il derby.Non una partita come le altre, nella quale le forze si moltiplicano e le differenze di classifica contano poco. Soprattutto poi se c'è da vendicare una sconfitta come quella maturata nella partita di andata al "D'Angelo" in cui la Fbc s'impose 0-1.Insomma, tutti ingredienti che rendono questo derby della Murgia un incontro da seguire con interesse fino all'ultimo secondo di gioco. Fischio d'inizio alle ore 18. Ai ranghi della Team si è aggregato Rocco Casiello, un gradito ritorno.