Calcio a 5

La Soccer Altamura presenta la nuova stagione

Sabato in piazza Matteotti

Altamura - mercoledì 10 settembre 2025 15.47
L'ASD Soccer Altamura è pronta a inaugurare ufficialmente la stagione sportiva 2025/2026 con un grande evento pubblico che si terrà sabato 13 settembre alle ore 20:00 in Piazza Matteotti ad Altamura.

Durante la serata verranno presentati:
la prima squadra partecipante al campionato nazionale di serie A femminile;
la prima squadra partecipante al campionato regionale di serie C2 maschile; lo staff tecnico di entrambe le squadre;
gli obiettivi e le novità della nuova stagione.

Sarà l'occasione per coinvolgere i tifosi, i cittadini e gli appassionati, in un momento di festa che segna l'inizio di un percorso ambizioso e ricco di entusiasmo.
  • Soccer Altamura
