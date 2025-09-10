La Soccer Altamura presenta la nuova stagione

L'ASD Soccer Altamura è pronta a inaugurare ufficialmente la stagione sportiva 2025/2026 con un grande evento pubblico che si terrà sabato 13 settembre alle ore 20:00 in Piazza Matteotti ad Altamura.Durante la serata verranno presentati:la prima squadra partecipante al campionato nazionale di serie A femminile;la prima squadra partecipante al campionato regionale di serie C2 maschile; lo staff tecnico di entrambe le squadre;gli obiettivi e le novità della nuova stagione.Sarà l'occasione per coinvolgere i tifosi, i cittadini e gli appassionati, in un momento di festa che segna l'inizio di un percorso ambizioso e ricco di entusiasmo.