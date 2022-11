La Soccer Altamura dura solo un tempo

È durata solo un tempo la partita della Soccer Altamura che, per la 6^ giornata del girone D del campionato nazionale di serie A2 femminile, ospitava la Nox Molfetta. Dopo una prima frazione equilibrata, sono riaffiorate le solite amnesie difensive che hanno condannato la squadra altamurana alla sconfitta per 4 a 2.Mister Tassielli decide di approcciare la partita con un atteggiamento di attesa e la mossa si rivela azzeccata. Nei primi otto minuti di partita, infatti, la Nox Molfetta, nonostante una predominanza nel possesso palla non riesce quasi mai ad affondare e, anzi, è la Soccer ad avere alcune opportunità per sbloccare il risultato con Pedroso, in un paio di volte e con Papangelo. Al primo vero affondo, però, le ospiti passano in vantaggio: punizione dall'out sinistro di Mazzuoccolo che serve Dell'Ernia che, da fuori area supera Sabatini. La Soccer reagisce e al 14' riesce a pareggiare con Pedroso che, servita da Carone, lascia partire un sinistro che colpisce il palo interno e poi termina alle spalle di Narsete. Nei minuti finali, Lorusso, a tu per tu con l'estremo ospite, ha la palla per il sorpasso ma il suo pallonetto si spegne sul fondo.Nella ripresa, la Nox Molfetta parte forte e dopo poco più di due minuti si riporta in vantaggio: angolo dalla destra di Mazzuoccolo e tocco da distanza ravvicinata di Nanà. Altri due giri di lancette e la Nox va ancora in gol con Mazzuoccolo che questa volta si mette in proprio, supera in bello stile Lorusso e, con un tocco morbido, mette la palla infondo al sacco. L'uno-due delle ospiti disorienta la Soccer Altamura che ci impiega parecchi minuti per organizzare una timida reazione che frutta solo un paio di tiri dalla distanza di Fichele e di Pedroso che si spengono sul fondo. A quattro minuti dalla sirena finale, è Lorusso ad avere l'opportunità per riaprire la partita, ma sola contro il portiere avversario, spreca tutto. Sull'immediato capovolgimento di fronte, è Difonzo a negare la gioia della doppietta a Nanà, salvando sulla linea. A questo punto mister Tassielli si gioca il tutto per tutto mandando in campo Difonzo come portiere di movimento. La mossa, però, si rivela controproducente perché al 18' Nanà recupera palla e, approfittando della porta sguarnita, sigla il gol del 4 a 1. Un minuto dopo arriva il gol di Lorusso, su assist da fallo laterale di Carone, che serve solo a rendere meno pesante la sconfitta delle altamurane.Con questa sconfitta, la Soccer Altamura resta ferma a sei punti e vede la quarta piazza, l'ultima utile per conquistare la possibilità di giocare la Coppa Italia, allontanarsi. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare per la prossima partita che vedrà la squadra altamurana impegnata in trasferta in casa della Levante Caprarica.SOCCER ALTAMURA - NOX MOLFETTA 2-4