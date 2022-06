La dirigenza Team getta la spugna?

Anche quest'anno la dirigenza della Team Altamura chiede aiuto sulle strutture sportive e sul sostegno economico dell'imprenditoria. Ha comunicato l'intenzione di gettare la spugna. Questo annuncio è arrivato a poche ore da un incontro previsto oggi pomeriggio al Comune.E' reale la volontà di lasciare? o ci sono ancora margini per proseguire come è avvenuto già in precedenti circostanze?Questo il comunicato della Team.I dirigenti della ASD Team Altamura comunicano il proprio disimpegno e nella giornata di domani consegneranno in mano al Comune di Altamura il titolo sportivo .Decisione inevitabile, dopo che la stessa amministrazione ad inizio anno aveva garantito un sostegno alla nostra ASD che non c'è stato. Le promesse fatte ad inizio stagione e che hanno scongiurato la volontà dei dirigenti di lasciare già ad inizio anno , non sono state assolutamente mantenute .Sono passati sette lunghi anni, dei quali cinque al comando della squadra della nostra città. Con passione e sacrifico abbiamo lottato , sofferto e gioito , abbiamo tenuto la categoria anche quest'anno nonostante difficoltà di ogni tipo . È arrivato il momento di farsi da parte , non ci sono più le forze economiche , temporali e mentali.La amministrazione comunale ha il dovere di trovare una soluzione , ha l'obbligo di contribuire a non fare morire ancora una volta questa squadra, patrimonio di tutta la città. È arrivato il momento in cui tutta la Altamura politica ed imprenditoriale faccia qualcosa , una città così ricca di risorse deve fare un passo in avanti , deve prendersi le proprie responsabilità . Noi abbiamo dato tutto quello che avevamo.La nostra speranza è che tutto quello fatto fino ad ora non vada perso , non possiamo pensare ad un epilogo diverso . I tifosi chiedono un Grande Altamura, le aspettative sono alte. Si faccia avanti chi fino ad ora ha solo parlato e commentato . È il momento di passare ai fatti , ci sarà il nostro massimo supporto esterno . Per il bene della nostra squadra e dei suoi gloriosi colori .Attendiamo risvolti nel corso della settimana