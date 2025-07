La croata Matijevic secondo acquisto della Soccer Altamura

La Soccer Altamura annuncia il secondo acquisto. " Tomislava Matijević è una nuova giocatrice della Soccer Altamura! Siamo entusiasti di accogliere in biancorosso Tomislava Matijević, classe '93, una delle protagoniste assolute del futsal italiano degli ultimi anni".Reduce da una stagione alla Roma, il pivot croato vanta numeri di tutto rispetto: capocannoniere della Serie A nell'annata 2023-24 con la maglia della Lazio e di nuovo capocannoniere nella stagione 2024-25 con la Woman Roma.Ha iniziato la sua avventura calcistica nella sua amata Croazia, a Zagabria, dove durante gli studi universitari è stata otto volte campionessa nazionale con il club della sua Università. Nel 2018 è arrivata la chiamata della nazionale croata, con cui ha conquistato la qualificazione agli Europei. Sempre nel 2018 è sbarcata in Italia, a Bisceglie, per poi vestire anche i colori della Femminile Molfetta, Irpinia, Lazio e Roma. Proprio con la Roma, lo scorso anno, ha conquistato la Coppa Italia e la promozione in Serie A.In tutti questi anni Matijević ha realizzato ben 167 gol, di cui 95 solo nelle ultime due stagioni, diventando così uno dei pivot più forti del panorama italiano.Dichiarazione"Sono molto contenta di iniziare questa nuova esperienza. Tornare in Puglia è importante per me: è qui che è iniziato tutto, qui ritroverò tanti amici e conoscenti che sono stati fondamentali per la mia crescita."In questa nuova avventura, Matijević ritroverà anche molte sue ex compagne di squadra. Ecco le sue parole:"Conosco alcune delle mie nuove compagne sia per aver giocato insieme che da avversarie. Sono pronta per le nuove sfide e per questa nuova esperienza: non vedo l'ora di iniziare. Ci toglieremo tante soddisfazioni!"