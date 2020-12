Il dopo-derby segnato dalla polemica

Il dopo derby tra Fbc Gravina e Asd Team Altamura, finita 2-2, è segnato da una polemica. La dirigenza altamurana lamenta degli episodi avvenuti nel dopo-partita esprimendo "massimo sconcerto". La società gravinese, invece, dirama un comunicato stampa in cui ribatte punto su punto.Le due versioni a confronto.Asd Team Altamura esprime il massimo sconcerto per quanto accaduto ieri in occasione del derby con la FBC Gravina. Già dall'arrivo al Vicino, i nostri dirigenti sono stati accolti in maniera scortese e maleducata , durante tutta la gara la panchina e la squadra sono state ricoperte da minacce ed insulti. A fine gara il parapiglia generato da insulti di un tesserato della FBC verso la dirigenza altamurana e sfociato con la squallida e violenta aggressione dei dirigenti gravinesi verso i nostri calciatori e staff . In particolare si è reso protagonista il Direttore Generale della Fbc con una aggressione diretta ad un nostro tesserato.A gara terminata , i nostri dirigenti sono rimasti rinchiusi nella gabbia del settore ospiti per quasi un'ora , solo alle 17.15 sono stati 'liberati' dalle forze dell'ordine e scortati direttamente all'uscita senza aver avuto la possibilità di entrare negli spogliatoi per capire cosa fosse successo e per salutare la propria squadra. Trattati come dei delinquenti . Neanche un dirigente gravinese si è mai degnato di avvicinarsi o proferire chiarimenti per quanto accaduto. Una esperienza mai vissuta e di certo non consona ad un campionato importante come il nostro. Mai avremmo pensato di poter vivere una esperienza simile e tra l'altro generata da chi ha sempre professato l'intento di instaurare un rapporto di amicizia tra le due città legate da affetti, vicinanza e lavoro. Da sempre abbiamo sostenuto che erano frasi e comunicazioni piene di ipocrisia e falsità, ieri ne abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione in maniera più subdola e violenta. Asd Team Altamura si riserva di formulare un esposto a chi di dovere per quanto accaduto .FBC GRAVINALa FBC Gravina rigetta categoricamente le pesanti accuse ed esternazioni apparse nelle scorse ore sui profili social di alcuni dirigenti altamurani e sulla pagina Facebook ufficiale della Team Altamura e rilanciata dagli organi di stampa. Frasi pesanti e offese tese ad infangare l'immagine di una società modello nel panorama calcistico nazionale e a ledere un rapporto consolidato fra le due società.Di seguito la cronaca dei fatti accaduti nella giornata di ieri: per la gara FBC Gravina - Team Altamura, la società gravinese, visti i rapporti di amicizia tra i due sodalizi e il clima instauratosi negli ultimi anni, ha concesso alla società altamurana un numero di accrediti superiore a quanto previsto. Un gesto senz'altro cortese e ospitale, permettendo inoltre l'ingresso di due autovetture all'interno dello stadio. All'arrivo presso lo stadio Vicino, al nutrito gruppo di accreditati è stato concessa l'intera gradinata locale, definita nel comunicato della Team Altamura "gabbia", e non il solo settore ospiti e l'accesso sul campo sino all'inizio del match. Per tutta la gara, come sottolineato ripetutamente durante la diretta Facebook dai tanti utenti che hanno seguito il match, dirigenti altamurani hanno proferito frasi, parole e minacce nei confronti dei nostri calciatori. Lo testimoniano le immagini tutt'ora visibili e a disposizione di tutti (https://bit.ly/3aFmDpB). Infine, è doveroso precisare come "l'aggressione" innescatasi nel post gara sia stata propiziata da una tacchettata data da un calciatore della Team Altamura nei confronti del nostro portiere, come chiaramente evincibile dalle immagini registrate in nostro possesso. Ad ogni modo il referto arbitrale chiarisce quanto avvenuto.In ultimo, si sottolinea come, vista la situazione concitata in essere, le forze dell'ordine, al fine di garantire e ristabilire l'ordine pubblico, in rispetto delle normative vigenti, hanno preferito attendere il rientro negli spogliatoi di tutte le persone presenti sul campo da gioco prima di concedere l'accesso agli spogliatoi ai soli dirigenti altamurani che, tuttavia, hanno richiesto, con parole gravemente offensive e minatorie, di entrare nel campo con l'intero gruppo di persone presenti in gradinata. Si è trattato di un'attesa prima di entrare all'interno del campo e non di un "sequestro" come scritto offensivamente. La FBC Gravina auspica che quanto avvenuto sia stato solamente uno spiacevole episodio in una gara ed evento sportivo di grande importanza per l'intero territorio murgiano. Il sodalizio gravinese, ben sapendo di aver agito in maniera del tutto regolare, si rende disponibile ad un chiarimento formale e resta a disposizione per un confronto costruttivo con la società della Team Altamura.