Il derby della Murgia finisce in pari

Una delle partite più attese della stagione: il derby della Murgia. Si gioca la quarta giornata di ritorno di serie D, girone H. Davanti ad un pubblico nutrito, da parte di entrambe le tifoserie, si affrontano due formazioni con obiettivi diametralmente diversi: la Fbc corre per la salvezza, la Team aspira a tenersi ben stretta la posizione play-off.Le azioni e i momenti principali del derby della MurgiaNel primo tempo13' azione Fbc, Tommasone manca la deviazione di testa sotto porta in seguito ad azione di calcio d'angolo17' Tommasone tira da calcio d'angolo, portiere Team respinge con i pugni24' azione Team, cross dalla destra con Mascolo che in uscita perde palla per una carica; tiro biancorosso, Parisisi immola quasi sulla linea e salva la rete26' ammonito Karmouth30' Altamura vicina al vantaggio con Bertolo, su calcio d'angolo colpisce di testa da due passi e manda a lato36' infortunio all'arbitro45' tiro a volo da fuori area di Bertolo, Mascolo devia in angoloNel secondo tempo assalto gialloblu2' Gravina volitivo, subito al tiro con Prado e conclusione in angolo13' Altamura in gol ma l'arbitro annulla per fuorigioco32' ammonito Lauria33' Altamura pericoloso con Prinari su punizione, Mascolo devia in angolo34' Preludio al pareggio: Coppola colpisce la traversa su calcio di punizionesu azione combinata Lauria mette in area di rigore, sulla palla si avventano in due, Stanisavic è più lesto e insacca40' espulso Serra della Team41' tiro da fuori di Lauria, parato in due tempi dal portiere