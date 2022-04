Grande vittoria per la Team Altamura

La Team Altamura cala il poker. Vittoria molto importante e convincente per la squadra biancorossa che nella delicata trasferta di Rotonda conquista tre punti molto importanti, che si potrebbe anche definire fondamentali, per la lotta salvezza. Risultato finale: Rotonda - Team 1-4.Un successo maturato nel primo tempo, chiuso sullo 0-3, con reti di Gianni Lorusso (dopo sei minuti), Sall e Abreu. Nella ripresa il Rotonda tenta l'impresa disperata, va in rete con Saverino al 5'. Ma sul finale è Lucchese a mettere in cassaforte il risultato con la quarta rete.E' la seconda vittoria consecutiva della Team, dopo quella altrettanto preziosa conquistata domenica nella trasferta di San Giorgio a Cremano.