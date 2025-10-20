Soccer Altamura in casa
Soccer Altamura in casa
Calcio a 5

Francavilla troppo forte: Soccer Altamura cade ancora in casa

Biancorosse penalizzate dalle assenze

Altamura - lunedì 20 ottobre 2025 8.38
Le biancorosse, in emergenza per le assenze di Polloni e Vanessa Pereira, cedono 1-5 al TikiTaka Francavilla. Matjevic segna il gol della bandiera, sabato trasferta a Roma contro la Lazio.

Seconda sconfitta stagionale per la Soccer Altamura, che nella quinta giornata del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile si arrende al Tiki Taka Francavilla con un pesante 1-5. Le biancorosse pagano a caro prezzo le assenze di Polloni, ai box per infortunio, e di Vanessa Pereira, fermata da un problema fisico nel riscaldamento.

L'avvio di gara è tutto di marca abruzzese: al 6' Bettioli sfrutta un errore in disimpegno della difesa altamurana e sblocca il risultato con un preciso destro dalla distanza che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Dopo appena due minuti arriva il raddoppio firmato Mansueto, che da posizione defilata trova una puntata perfetta all'angolino. Al 9' la Soccer prova a reagire con Pezzola, che impegna Duda su calcio piazzato, ma il Tiki Taka continua a spingere e al 12' cala il tris con Buthina, brava a girarsi in area e a trafiggere Nicoletta per lo 0-3. Le biancorosse faticano a entrare in partita, e nel primo tempo da segnalare solo una conclusione di Kubaszek ben respinta ancora da Duda.

Nel secondo tempo la squadra di Tassielli appare più propositiva e decisa a reagire. Al 2' Pascual e Szostak creano scompiglio nella difesa ospite, poi è Cintia Pereira a sfiorare il gol con un tiro che, deviato da Duda, si stampa sul palo. La Soccer alza il baricentro ma deve fare i conti con un Tiki Taka solido e sempre pronto a ripartire. Nicoletta tiene a galla le compagne con alcuni buoni interventi, ma nel finale, a cinque minuti dalla sirena, le biancorosse tentano la carta del portiere di movimento e vengono punite due volte dalla stessa Duda, portiere abruzzese, che con due lob precisi e spettacolari centra la porta sguarnita. Nel finale, la Soccer trova il meritato gol della bandiera con Matijević, che insacca l'1-5 a pochi secondi dal termine, rendendo meno amaro un pomeriggio complicato.

Un ko pesante, maturato soprattutto nel primo tempo, ma che lascia intravedere qualche segnale positivo nella ripresa. Le altamurane avranno ora una settimana per lavorare e ritrovare energie e concentrazione in vista del prossimo impegno: sabato prossimo trasferta impegnativa a Roma contro la Lazio, nella sesta giornata di Serie A Tesys, per tentare il riscatto e riprendere la marcia.

Tabellino
Serie A Tesys – 5^ giornata
️Soccer Altamura – Tiki Taka Francavilla 1–5
Soccer Altamura: Nicoletta, Pascual, C. Pereira, Kubaszek, Matijević, Tedeschi, Cataldo, Szostak, Sabatino, Pezzolla, Piccolini, Valente. Allenatore: Vincenzo Tassielli.
Tiki Taka Francavilla: Suchek, Soldevilla Delgado, Bettioli, Sant'Anna, Boutimah, Prenna, Guidotti, Mansueto, De Angelis, Luzzi, Balardin, De Siena. Allenatore: Gianluca Marzuoli.
‍️Arbitri: Antonio Dan Campanella (Venosa) e Paolo De Lorenzo (Brindisi).
️Cronometrista: Antonio Ciniero (Brindisi).
Marcatori: 5′ 13" pt Balardin (T), 7′ 29" pt Mansueto (T), 9′ 47" pt Boutimah (T); 14'59" st Suchek (T), 17'25" st Suchek (T), 19′ 59" st Matijević (S).
Falli: 0-5, 1-4.
  • Soccer Altamura
Altri contenuti a tema
Soccer Altamura maschile: buon inizio in Coppa Soccer Altamura maschile: buon inizio in Coppa Successo esterno a Santeramo
Soccer Altamura: sfida alle abruzzesi del Francavilla Soccer Altamura: sfida alle abruzzesi del Francavilla Il ds Valente: "Partita durissima ma ci crediamo"
Soccer Altamura vincente in trasferta a Cagliari Soccer Altamura vincente in trasferta a Cagliari Mentre la under 19 è sfortunata nell'esordio a Molfetta
Soccer Altamura: debutto con il botto nel derby Soccer Altamura: debutto con il botto nel derby Primi tre punti conquistati in rimonta
Soccer Altamura, sfida al Cagliari per continuare a sognare Soccer Altamura, sfida al Cagliari per continuare a sognare Oggi quarta giornata di Serie A Tesys contro una squadra in cerca di riscatto
Soccer Altamura, oggi al via la C2 Maschile Soccer Altamura, oggi al via la C2 Maschile Il presidente Benedetto vuole la vittoria nel derby: “In palio ci sono più di tre punti”
Soccer Altamura Under 19, parte l’avventura: debutto a Molfetta Soccer Altamura Under 19, parte l’avventura: debutto a Molfetta Nuova stagione e nuova formula per le giovani biancorosse guidate da Corin Pascual
Storica Soccer Altamura: prima vittoria in Serie A, travolta la Kick Off 4-0 Storica Soccer Altamura: prima vittoria in Serie A, travolta la Kick Off 4-0 Le biancorosse soffrono nel primo tempo, poi dilagano nella ripresa
Team Altamura, vittoria preziosa contro il Picerno
19 ottobre 2025 Team Altamura, vittoria preziosa contro il Picerno
Soccer Altamura maschile: buon inizio in Coppa
19 ottobre 2025 Soccer Altamura maschile: buon inizio in Coppa
Team Altamura: arriva il Picerno, serve la vittoria
19 ottobre 2025 Team Altamura: arriva il Picerno, serve la vittoria
Coppia di coniugi di Altamura coinvolta in incidente in autostrada, morto l'uomo
18 ottobre 2025 Coppia di coniugi di Altamura coinvolta in incidente in autostrada, morto l'uomo
Incidente mortale sul lavoro a Torino, azienda altamurana in lutto
18 ottobre 2025 Incidente mortale sul lavoro a Torino, azienda altamurana in lutto
Settimana delle scarpette rosse, il tema è la violenza economica
18 ottobre 2025 Settimana delle scarpette rosse, il tema è la violenza economica
Bonus di 500 euro: ad Altamura hanno diritto quasi 2700 famiglie
17 ottobre 2025 Bonus di 500 euro: ad Altamura hanno diritto quasi 2700 famiglie
Soccer Altamura: sfida alle abruzzesi del Francavilla
17 ottobre 2025 Soccer Altamura: sfida alle abruzzesi del Francavilla
Truffe a donne 90enni, due arresti dopo inseguimento su statale Matera-Altamura
17 ottobre 2025 Truffe a donne 90enni, due arresti dopo inseguimento su statale Matera-Altamura
Censimento delle abitazioni e della popolazione: iniziate le operazioni
16 ottobre 2025 Censimento delle abitazioni e della popolazione: iniziate le operazioni
Nuova fase del programma Città amica dell'autismo, è importante aderire
16 ottobre 2025 Nuova fase del programma Città amica dell'autismo, è importante aderire
Un progetto universitario per Campo 65
16 ottobre 2025 Un progetto universitario per Campo 65
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito pu� essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.