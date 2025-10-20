Francavilla troppo forte: Soccer Altamura cade ancora in casa

Le biancorosse, in emergenza per le assenze di Polloni e Vanessa Pereira, cedono 1-5 al TikiTaka Francavilla. Matjevic segna il gol della bandiera, sabato trasferta a Roma contro la Lazio.Seconda sconfitta stagionale per la Soccer Altamura, che nella quinta giornata del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile si arrende al Tiki Taka Francavilla con un pesante 1-5. Le biancorosse pagano a caro prezzo le assenze di Polloni, ai box per infortunio, e di Vanessa Pereira, fermata da un problema fisico nel riscaldamento.L'avvio di gara è tutto di marca abruzzese: al 6' Bettioli sfrutta un errore in disimpegno della difesa altamurana e sblocca il risultato con un preciso destro dalla distanza che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Dopo appena due minuti arriva il raddoppio firmato Mansueto, che da posizione defilata trova una puntata perfetta all'angolino. Al 9' la Soccer prova a reagire con Pezzola, che impegna Duda su calcio piazzato, ma il Tiki Taka continua a spingere e al 12' cala il tris con Buthina, brava a girarsi in area e a trafiggere Nicoletta per lo 0-3. Le biancorosse faticano a entrare in partita, e nel primo tempo da segnalare solo una conclusione di Kubaszek ben respinta ancora da Duda.Nel secondo tempo la squadra di Tassielli appare più propositiva e decisa a reagire. Al 2' Pascual e Szostak creano scompiglio nella difesa ospite, poi è Cintia Pereira a sfiorare il gol con un tiro che, deviato da Duda, si stampa sul palo. La Soccer alza il baricentro ma deve fare i conti con un Tiki Taka solido e sempre pronto a ripartire. Nicoletta tiene a galla le compagne con alcuni buoni interventi, ma nel finale, a cinque minuti dalla sirena, le biancorosse tentano la carta del portiere di movimento e vengono punite due volte dalla stessa Duda, portiere abruzzese, che con due lob precisi e spettacolari centra la porta sguarnita. Nel finale, la Soccer trova il meritato gol della bandiera con Matijević, che insacca l'1-5 a pochi secondi dal termine, rendendo meno amaro un pomeriggio complicato.Un ko pesante, maturato soprattutto nel primo tempo, ma che lascia intravedere qualche segnale positivo nella ripresa. Le altamurane avranno ora una settimana per lavorare e ritrovare energie e concentrazione in vista del prossimo impegno: sabato prossimo trasferta impegnativa a Roma contro la Lazio, nella sesta giornata di Serie A Tesys, per tentare il riscatto e riprendere la marcia.TabellinoSerie A Tesys – 5^ giornata️Soccer Altamura – Tiki Taka Francavilla 1–5Soccer Altamura: Nicoletta, Pascual, C. Pereira, Kubaszek, Matijević, Tedeschi, Cataldo, Szostak, Sabatino, Pezzolla, Piccolini, Valente. Allenatore: Vincenzo Tassielli.Tiki Taka Francavilla: Suchek, Soldevilla Delgado, Bettioli, Sant'Anna, Boutimah, Prenna, Guidotti, Mansueto, De Angelis, Luzzi, Balardin, De Siena. Allenatore: Gianluca Marzuoli.‍️Arbitri: Antonio Dan Campanella (Venosa) e Paolo De Lorenzo (Brindisi).️Cronometrista: Antonio Ciniero (Brindisi).Marcatori: 5′ 13" pt Balardin (T), 7′ 29" pt Mansueto (T), 9′ 47" pt Boutimah (T); 14'59" st Suchek (T), 17'25" st Suchek (T), 19′ 59" st Matijević (S).Falli: 0-5, 1-4.