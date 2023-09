Fiorino: "Soccer Altamura è ambiziosa, sosteneteci"

Quualche settimana fa, il primo a parlare degli obiettivi della nuova stagione della Soccer Altamura (campionato femminile) è stato il vice presidente Carlo Benedetto. Oggi, invece, è la volta di Paolo Fiorino che, dopo l'esperienza della passata stagione, da quest'anno è entrato ufficialmente nei quadri dirigenziali della società e, così come fatto l'anno scorso, continuerà ad occuparsi del rapporto con le istituzioni.La passione per lo sport del dirigente altamurano risale a tanti anni fa, quando era una presenza fissa al Palazzetto dello Sport di Altamura per seguire le gare della Pallamano Altamura. Così è nato anche l'attaccamento al calcio a 5 femminile."La mia passione per la Soccer Altamura è nata dal nulla - ha detto - voi vi chiederete perché è nata dal nulla: semplicemente osservando un allenamento ho capito che questo poteva rappresentare il mio futuro". Decisiva, comunque, l'amicizia con presidente e vice presidente: "A Franco e a Carlo mi lega un'amicizia ormai decennale e quando mi sono fatto avanti per supportare la squadra, ho trovato il loro molta disponibilità.""Mi occupo - ha spiegato - del rapporti con le istituzioni locali, regionali e nazionali. Avendo avuto anche un'esperienza nel mondo della politica, altra mia passione, ho imparato a conoscere i vari interlocutori ai quali ci rivolgiamo. Chiedo alle istituzioni di esserci più vicine. Quest'anno abbiamo allestito una squadra molto ambiziosa con il preciso obiettivo di migliorare ancora fino a portarci alla vittoria di qualche trofeo. Inoltre, voglio fare un appello alle nuove generazioni che sempre più spesso non sono collegate alla realtà: seguite lo sport, e la Soccer Altamura in particolare perché può essere una via d'uscita verso la realtà".