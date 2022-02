Fbc Gravina vince il derby con la Team

Decisivo il gol di Chacon. Mezz'ora di ritardo per un problema elettrico

Torna a mani vuote la Team Altamura dal derby della Murgia che si è giocato allo stadio "Vicino" di Gravina, per la seconda giornata di ritorno del girone H di serie D. La Fbc ha vinto 1-0, rete di Chacon all'82 della ripresa. La gara è stata molto equilibrata ma la Team non è riuscita a pareggiare i conti. S'interrompe così la striscia positiva di quattro partite (due vittorie e due pareggi) con il tecnico Leonardo Dibenedetto a guidare la squadra biancorossa mentre due gare (con Casarano e Nardò) sono da recuperare.Tra il primo e il secondo tempo, si è verificato un problema all'impianto elettrico che ha comportato lo spegnimento dei fari e, in attesa del ripristino dell'illuminazione artificiale, la ripresa della gara è avvenuta con mezz'ora di ritardo.Segue cronaca della gara