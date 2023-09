Falsa partenza, Team Altamura ko in Coppa Italia

Inizia con una sconfitta la stagione agonistica 2023-2024 dell'ambiziosa Team Altamura. La squadra allenata da Giacomarro è stata sconfitta a Fasano, 2-1, nella prima gara di Coppa Italia. Al "Curlo" di Fasano padroni di casa mettono la gara in cassaforte già nel primo tempo con le reti di Battista e Idoyaga che hanno messo a frutta la prevalenza della squadra brindisina, perlomeno nella prima metà della partita. Nella ripresa, al 63', è arrivata la rete di Loiodice ma successivamente la Team non è riuscita a raggiungere il pari.Per Giacomarro prime indicazioni sugli errori da correggere in vista dell'inizio di campionato di domenica prossima.