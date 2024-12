Esordio allo stadio D’Angelo, Avellino guasta la festa

Team Altamura- Avellino 1-3 (primo tempo 1-1)Esordio nel nuovo stadio D'Angelo per Team Altamura. La tifoseria biancorossa ritrova la propria casa, più moderna e rinnovata.Sul campo, però, la festa è rovinata dall'Avellino nell'ultima di andata. In realtà è andata secondo pronostico. La squadra irpina ha mostrato di essere di un'altra levatura, probabilmente la migliore tra le squadre affrontare dall'Altamura.Dopo sei minuti Rolando illude i suoi, portando in vantaggio con un colpo di testa. Poi il pareggio degli ospiti su svarione difensivo. Nella ripresa l'Avellino apre e chiude con altri due gol e continua a insidiare il Benevento. È mancata la fortuna: l'occasione al 90', finita sul palo, avrebbe potuto fissare la gara sul pari. Ma così non è stato.