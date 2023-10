Derby della Murgia, gara di cartello in serie D

Un derby non è mai una partita come un'altra. Per quanto gli allenatori si sono impegnati in questi giorni a fare da pompieri per non creare ulteriore tensione nei propri giocatori, sono diversi giorni ormai che le due città di Gravina e Altamura attendono impazientemente il fischio di inizio allo stadio D'Angelo di Altamura del Derby della Murgia.Due formazioni che arrivano all'incontro clou della stagione in situazioni differenti. Da un lato i biancorossi della leonessa di Puglia che sono reduci da un pareggio sul difficile campo del Rotonda, rivelazione di inizio campionato del girone H, ma con la classifica che consente alla Team di guardare le altre squadre dalla vetta, se pur in condominio con la Fidelis Andria; dall'altra parte i falchetti gialloblu di mister Catalano che hanno mal digerito la sconfitta di domenica scorsa proprio contro gli andriesi al degli Ulivi, nonostante una prestazione più che dignitosa che forse avrebbe meritato più fortuna. Ma adesso non è più tempo di recriminare sul passato, focalizzandosi sull'incontro di questo pomeriggio al D'Angelo, con l'intenzione di portare via l'intera posta, che per molti versi rimane uno degli obiettivi stagionali per il club gravinese.Il fischio di inizio della gara tra Team Altamura e Fbc Gravina affidato al signor Carlo Esposito di Napoli è fissato per le ore 16.Ieri, nell'anticipo del turno, il Matera è uscito vincitore dal campo del Gallipoli per 2-0Oggi gli altri incontri della giornata vedranno opposte alle ore 15 il Casarano ed il Nardò; il Fasano al Rotonda e la Paganese al Manfredonia. Mentre alle ore 16 il Barletta sarà opposto al Bitonto e il Santa Maria del Cilento alla Gelbison. Infine alle ore 17 il Martina ospiterà la capolista Fidelis Andria.