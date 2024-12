Derby altamurano di calcio a 5 vinto da Soccer

ALTAMURA C5 – SOCCER ALTAMURA 0-3ALTAMURA C5: Verrascina, Mercadante, Dileo, Livrieri, Bardaro, Baldassarra, Caputo, Forte, Ninivaggi, Clemente, Chironna, Lorusso, Vitale. All. Caputo.SOCCER ALTAMURA: Chironna, Tafuni, Laddaga, Berloco, Santacroce, Maino, Tancredi, Gramegna M., Ninni, Gramegna F., Picerno, Disabato. All. Grimaldi.ARBITRO: Sig. Pacucci Claudio della sezione di Bari.RECUPERO: 1' pt 3' stRETI : 42' Laddaga (SA), 46' Tafuni (SA), 48' Santacroce (SA).FALLI: 2-4 pt 2-1 stAMMONITI : Tancredi (SA), Clemente (AC).ESPULSI : Vitale (AC).La Soccer Altamura consolida il terzo posto in classifica, rifilando il secondo 3-0 consecutivo, all' Altamura C5 nel derby della Leonessa di Puglia.In un PalaPiccinni pieno in ogni ordine di posto, le due squadre offrono uno spettacolo degno della tradizione che questa città ha in questo meraviglioso sport. Nel primo tempo le due squadre rimangono abbottonate e non lasciano molto spazio alla manovra avversaria per paura dello svantaggio. Anche se è l'Altamura C5 la squadra a tenere più possesso palla, è la Soccer Altamura che si avvicina di più al vantaggio, ma Vitale è bravo a respingere due volte in pochi secondi e il primo tempo si chiude a reti inviolate. Il secondo tempo è molto più vivace del primo e comincia con una super parata di Chironna su Forte tutto solo lanciato a rete. L'episodio che cambia la gara arriva al 39': Vitale interviene in maniera scoordinata e fallosa su capitan Gramegna, che lascia la gara per un brutto infortunio, e si vede sventolare il cartellino rosso diretto. Passano tre lunghi minuti che servono per soccorrere il capitano biancorosso e, sul conseguente calcio di punizione, Laddaga festeggia il suo esordio con un sinistro preciso che porta avanti la Soccer Altamura.Il vantaggio regala ulteriore carica agonistica ai ragazzi di mister Grimaldi che raddoppiano al 46: Tafuni ruba palla a Bardaro e Laddaga si invola sulla sinistra, salta in velocità Verrascina in uscita e regala a Tafuni una palla solo da spingere in rete per il classico gol dell'ex. Due minuti più tardi arriva anche il tris dopo uno scambio tra Laddaga e Santacroce, con quest'ultimo che insacca la rete del 3-0, a porta sguarnita, dopo una respinta di Verrascina su un suo tiro ravvicinato. La Soccer Altamura, dopo la terza rete, potrebbe anche dilagare ma è troppo leziosa sotto porta e sciupa qualche occasione di troppo. Nei minuti finali mister Caputo gioca con Forte come quinto uomo di movimento, ma uno strepitoso Chironna tra i pali e l' ottima fase difensiva dei suoi compagni fanno si, che per la seconda giornata consecutiva la porta della soccer Altamura rimanga inviolata. Al triplice fischio la festa è tutta in casa Soccer Altamura con abbracci e cori nello spogliatoio che confermano ancora una volta come questo gruppo abbia ritrovato la gioia di giocare insieme per questa maglia.In serie C2 si è giocata la penultima giornata. La Soccer conferma il suo terzo posto. L'Altamura C5 resta ancorata alla metà classifica.