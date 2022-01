Covid: Team Altamura, focolaio con 10 positivi

"A seguito dei tamponi effettuati nella giornata di lunedì come di consueto, tra staff e calciatori sono risultati 10 positivi. Continuiamo a monitorare la situazione con costanza prestando molta attenzione alla salute dei nostri tesserati". Questa è la comunicazione della Team Altamura dove è stato riscontrato un focolaio a seguito dell'ultimo monitoraggio, così come avviene su base settimanale. In modo trasparente la società ha reso noto pubblicamente quanto sta accadendo.Una situazione che potrebbe - il condizionale è d'obbligo - avere ripercussioni sulla gara in programma domenica, in casa, contro il Casarano, per l'ultima giornata di andata del campionato di serie D, girone H. Non è da escludere un rinvio come sta avvenendo anche su vari altri campi della Lega nazionale dilettanti.La quarta ondata di contagi di Sars Cov-2, dunque, colpisce anche la Team Altamura. Finora tutto era filato liscio.Tra i tifosi e gli addetti ai lavori è inevitabile l'interrogativo: pur con tutte le cautele che certamente sono state prese, il focolaio è la conseguenza della cena sociale di fine anno oppure degli incontri conviviali per le feste in famiglia? Una domanda a cui non si può dare alcuna risposta certa visto che la situazione pandemica è al momento fuori controllo e può colpire chiunque. E, comunque, non è questo ciò che maggiormente conta. Quel che più importa è che tutti stiano bene.