Coppa Italia, la Team la spunta ai calci di rigore

Come l'anno scorso, è finita ai calci di rigore la sfida di Coppa Italia tra Team Altamura e Fbc Gravina che è terminata in pareggio (1-1) dopo i 90' di gioco. E anche stavolta dal dischetto l'ha spuntata la Team (6-5) che accede al turno successivo. Tutti a segno i rigoristi altamurani (Bolognese, Molinaro, Sosa, Ganci e Farinola) mentre per il Gravina ha sbagliato Giglio colpendo il palo.Gara equilibrata, senza predominio di nessuna delle due. Dopo un primo tempo di studio e di costruzione di gioco, con poche incursioni e occasioni da rete, nella ripresa il derby si è animato. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 66' con Bertolo che ha messo in rete con un colpo di testa, su calcio d'angolo. Mascolo non è riuscito a parare. Cinque minuti dopo le parti si sono invertite. Per la Fbc è andato a segno Kharmoud con un bel tiro su cui Spina non è arrivato.Anche questa volta buona presenza di pubblico (circa 1800 di cui 200 ospiti) perché la sfida è particolarmente sentita. Quest'anno, poi, in serie D c'è anche il Matera e gli scontri "ravvicinati" si triplicano.A proposito: in campionato la Team esordirà in trasferta il 4 settembre, a Cava de' Tirreni, contro la Cavese, già avversaria di tante sfide in passato.