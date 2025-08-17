Team 2025 2026
Coppa Italia: esordio amaro per Team Altamura

Sconfitta a Casarano

Altamura - lunedì 18 agosto 2025
É iniziata ufficialmente la stagione 2025/2026 della Team Altamura, allo Stadio "Giuseppe Capozza" contro il Casarano nel match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia Serie C.
Esordio amaro per i ragazzi di Devis Mangia che perdono 1-0 ed escono dalla competizione.

La Team Altamura é scesa in campo così:
1.Spina; 5.Zazza 13.Poli 38.Nicolao; 20.Mbaye 4.Dipinto 8.Crimi (c) 16.Grande; 99.D'amico 23.Ganfornina 14.Simone;
A Disposizione: Fasanelli, Turi, Franco, Agostinelli, Esposito, Mogentale, Nazzaro, Dimola, Pignataro

É il minuto 11 quando Ganfornina ci prova nel portare i biancorossi in vantaggio ma la palla si stampa sfortunatamente sulla traversa.
Al minuto 33 si sblocca il match, Chiricò porta in vantaggio il Casarano e si va all'intervallo sull'1-0 per i padroni di casa.
Nulla di eclatante nella ripresa, i primi cambi di Mister Mangia arrivano tra il 70esimo e l'80esimo con i nuovi acquisti Agostinelli, Esposito, Mogentale e Nazzaro rispettivamente al posto di Simone, Zazza, Grande e Nicolao.
Il match dunque si conclude così come il primo tempo, sul risultato di 1-0 per il Casarano che supera il turno e accede ai sedicesimi di Coppa Italia Serie C.

Appuntamento in campionato fissato per lunedì 25 agosto, alle ore 21:00 dove la Team Altamura affronterà in trasferta la Casertana, per la 1ª giornata del Girone C.
