Calcio: premiata la tifoseria altamurana

Un premio alla tifoseria altamurana come la "migliore" nella stagione sportiva 2021-2022. L'emittente televisiva Antenna Sud ha consegnato una targa riconoscendo ai sostenitori della Team Altamura spirito di abnegazione (in casa e in trasferta) e attaccamento ai colori biancorossi nonostante una stagione difficile, con risultati altalenanti e la squadra in bilico nella zona play-out per quasi tutto il campionato.Il simbolico riconoscimento è stato consegnato nelle mani del direttore sportivo Max Martelli che ha partecipato alla cerimonia organizzata dall'emittente.Una bella soddisfazione per la tifoseria altamurana, composta da più gruppi ma tutti accomunati dal legame con la squadra della propria città. La Team, anche nei momenti difficili in cui non ha mostrato bel gioco o anche quando è stata deludente in alcune sfide, è stata sempre sostenuta dai propri tifosi che mai hanno rinunciato a intonare cori o a seguirla in trasferta.