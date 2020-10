Calcio, la Team supera il Lavello

RISULTATO FINALETeam Altamura - Lavello 2-1Tre punti in casa sono stati conquistati dai biancorossi. Sotto di un gol (Liurni), è Croce alla mezz'ora del primo turno a rimettere la situazione in parità. A decidere è una rete di Casiello nella ripresa.NOTIZIA PRE-PARTITAUn pareggio sul campo dell'Audace Cerignola è sempre un risultato degno di rilievo, da non buttar via. I biancorossi in terra dauna sono stati capaci di passare in vantaggio per due volte, con Lorenzo e Guadalupi, senza però riuscire a portare a casa la posta piena. un risultato che rappresenta comunque un buon viatico per l'inizio di un campionato che la società altamurana intende portare avanti da protagonista nel girone H della serie D.Un'ambizione che i leoni biancorossi dovranno confermare già dalla partita casalinga contro la matricola Lavello, in programma allo stadio Tonino D'Angelo.La formazione lucana non ha disputato, a causa della procedura Covid, la prima di campionato contro il Molfetta (gara che verrà recuperata mercoledì 7 ottobre) e dunque si presenta ai nastri di partenza della categoria, esordendo con la Team alla quale sicuramente non vorrà concedere il disco verde per la vittoria, intenzionata a rendere cara la pelle, per un incontro che si presenta vibrante.Allo stadio D'Angelo il fischio di inizio del signor Lucio Felice Angelillo di Nola tra Asd Team Altamura e USd Lavello è previsto per le ore 15,00.